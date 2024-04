M’Balia defiende a su hermano Kalimba tras ser vinculado a proceso por presunto abuso

Kalimba fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual luego de que la cantante Melisa Galindo lo denunciara, pero al respecto M’Balia decidió hablar sobre la acusación hacía su hermano y de que está a su favor.

“100 por ciento con todo mi ser, la forma en la que nosotros nos comunicamos es privada, pero lo único en lo que me puedo centrar mi corazón en la fe y la confianza de que todo se va aclarar”, detalló.

M’Balia confía en Kalimba

La integrante de OV7 dijo, en entrevista para ‘Venga la Alegría’, que el proceso que está llevando el libertad Kalimba, es algo que afecta a toda la familia y que les duele porque saben que él es una persona correcta.

“Creo que a veces la gente no calcula el alcance de lo que puede generar y mira, cada quien su corazón, cada uno sus formas, sus maneras y sus decisiones. No te puedo decir que el corazón no duela, y que no se generen emociones no agradables en un proceso como este, pero al mismo tiempo la certeza de saber quién es él. Es en donde más nos mantenemos firmes”, expuso.

M’Balia confía que todo saldrá bien

Por último, M’Balia declaró que espera que todo salga a favor de su hermano pues tiene fe de su inocencia y está orgullosa de su familiar.

“Estoy muy orgullosa y agradecida de que sea mi hermano, de que sea la persona con la que he compartido tantos años. Es un ser extraordinario. Estamos llenos de fe. Confiamos en que así va a ser y que la vida además le va a responder con creces todo lo que se le ha hecho pasar”, concluyó.

