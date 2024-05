Memo del Bosque asegura que Karla Panini le hizo brujería. Aquí te contamos los detalles

Karla Panini, comediante y conductora mexicana, ha sido objeto de críticas y controversia en internet debido a su relación con Américo Garza, ex pareja de su fallecida amiga Karla Luna.

Panini ha sido objeto de odio en México y a nivel mundial debido a un caso polémico que se viralizó en TikTok. El productor Memo del Bosque ha acusado a Panini de practicar brujería, lo que ha aumentado la controversia en torno a la comediante.

Memo del Bosque asegura que Karla Panni le hizó brujería

El productor Memo del Bosque habló en una entrevista sobre sus nuevos proyectos y su experiencia trabajando con Karla Panini en "Las lavanderas".

“Siempre me he mantenido fuera de escándalos y de quién tiene o no la razón…la época que yo viví con ellas fue maravillosa, se llevaban muy bien, fue una época de oro para ellas…”, declaró Memo del Bosque.

El productor mencionó que también le hicieron brujería, rumor que surgió tras los trabajos de este tipo que se dice Panini le realizó a Karla Luna. En 2020 se difundieron imágenes de supuestos rituales a la fallecida comediante y al productor.

“Alguna vez escuche que hasta creo que a mí me tenían clavado con agujas y no sé qué, algo así escuche que una foto, no hago caso en esta parte, no me involucro no sé quién haya tenido la razón.” comentó el productor.

