Mesero que exhibió a la familia Aguilar por dejar poca propina denuncia que fue despedido

Después de que se difundiera un video en internet grabado por un mesero que se molestó porque la familia Aguilar solo le había dejado 20 dólares de propina, sus acciones tuvieron consecuencias: fue despedido del restaurante donde laboraba, en Texas, Estados Unidos.

Mediante un video de TikTok, el mesero decidió romper el silencio y contar qué fue lo que ocurrió ese día: “Me despidieron porque dicen que difamé a la familia Aguilar, pero no es difamar cuando dices la verdad... Yo no quería hablar de esto, (pero) hace unos días subí el video, no dije nada que no fuera cierto. Dejaron 20 dólares de propina”.

Y continúa: “No es justo que te despidan por algo que es verdad. Si hubiera dicho mentiras, tendrían razón, pero no es mentira. La compañía, para quedar bien con la familia Aguilar, me despidió; esa es la verdad. Sin dar una explicación, llegó esta hoja que tenía que firmar y fui despedido, porque según dijeron, esa es la razón. Tengo el video original y tengo fotos del recibo de cuánto dejaron de propina. Estoy mal y muy molesto. Yo no dije nada malo, nunca falté al respeto”, dijo el empleado.

Visiblemente triste, el hombre continuó relatando: “La gente te juzga sin saber. Subí dos videos para explicar por qué me habían despedido, pero ahora mucha gente me ha enviado mensajes ofensivos, negativos y también positivos. Pero no lo subí para causar lástima, siempre he trabajado y hoy me encuentro en esta situación”.

Recordemos que el único de la dinastía que salió a hablar de esta situación fue Leonardo Aguilar, a través de su Instagram: “Desde que se acercó el tipo, sentí una vibra horrible; sabía que iba a sacar alguna tontería. Nosotros dejamos por LEY un 20% de propina MÍNIMO. La cuenta no ascendió a $100, fue más”, escribió el cantante.

La polémica en redes sociales continúa, ya que a muchas personas les parece injusto que haya quedado desempleado y a muchas más que se lo merecía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: LUIS ÁNGEL ‘EL FLACO’ REAPARECE TRAS LA MUERTE DE SU HIJA: ‘DEJÓ UN VACÍO BIEN CABR…’