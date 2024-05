Met Gala: Las celebridades que rompieron la regla de oro de Vogue

¡El evento más importante en el mundo de la moda ha llegado! El día de hoy se celebra la Met Gala. Este evento benéfico es considerado como uno de los más esperados y mencionados en todo el año, bajo la organización de Anna Wintour, editora de la famosa y reconocida revista Vogue, la Met Gala celebra y expone el glamour y la moda a través de temáticas decididas por Wintour en el que múltiples artistas, celebridades e influencers desfilan por la gran alfombra explotando las ideas y conceptos más extravagantes.

Considerado como un evento que ha marcado la cultura pop y ha generado millones de interacciones a lo largo de su historia, la Met Gala se destaca por tener como invitados no solo a actores, cantantes y diseñadores sino también a políticos e influencers con mayor influencia en la actualidad, un ejemplo es a la ex secretaria de estado Hillary Clinton, quién ha desfilado en la gran alfombra más de una vez.

Ganando mucha atención a nivel mundial, es un evento imperdible para muchas celebridades. Wintour y el curador del Met, Andrew Bolton en el programa This Morning de la cadena CBS, destacaron las normas estrictas y fundamentales para todos los invitados: prohibido fumar y tocar las obras de arte. Esta es una regla que nadie quiere romper para no ser agregados a la lista negra de famosa y polémica editora y ser vetados del emblemático evento, pero hay artistas que esto no ha sido impedimento para romper las reglas, descubre a continuación quienes son las celebridades que han sido captados rompiendo las reglas, ¡Y otros siendo vetados por siempre del evento!

Estas son las celebridades vetadas del Met Gala

Con palabras de Anna Wintour, “No lo volvería a invitar nunca más”, el ex presidente de Estados Unidos, encabeza la lista de las celebridades que han sido vetadas, y que la editora ha expresado que se arrepiente de haber invitado, las contadas apariciones de Trump fueron a lado de su esposa Melania Trump, quien en la edición del año 2004, le pidió matrimonio.

El ex integrante de la banda One Direction no fue invitado de nuevo después que comentará lo aburrido que fue asistir a la gala y preferiría haber quedándose en casa, la ùltima vez que se le vio en la gala fue a lado de su entonces pareja, la modelo Gigi Hadid.

El famosos diseñador antiguo mentor del famosos programa “Project Runway”, declaró durante el programa Fashion Police de la cadena E! que fue vetado para siempre del evento después de compartir una anécdota en donde la editora de la revista, Wintour, quedaba mal parada.

Estos han sido los artistas que han sido captados fumando en los baños del museo durante la gala, este acto ha causado enojado y críticas de la miembros de la junta y donantes del evento, quién consideraron esto como irrespetuosos para el arte, a pesar de esto, no fueron vetados.

