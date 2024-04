Met Gala 2024: ¿Cuándo y dónde ver? Te contamos todos los detalles

La Met Gala es un evento de moda importante que se celebra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Se espera que los outfits sean impresionantes en la próxima edición de 2024, y se revelarán detalles sobre las personalidades de la música y el entretenimiento en Hollywood que asistirán.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la Met Gala 2024?

La Met Gala 2024 se llevará a cabo el lunes 6 de mayo en Nueva York a las 5:30 PM, hora del centro de México. La lista de famosos asistentes se mantiene privada como cada año. El evento se podrá ver en vivo a través de YouTube, Vogue y TikTok, ya que no será transmitido por ningún canal de televisión.

¿Cuál será la tematica de la Met Gala 2024?

La Met Gala de 2024 tendrá como tema "The Garden of Time", inspirado en la pintura "The old gateway" de Thomas Edwin Mostyn. Se espera que los invitados al evento luzcan outfits que hagan referencia a la flora y fauna.

¿Quiénes serán los presentadores de la Met Gala?

Bad Bunny, Jennifer Lopez, Zendaya y Chris Hemsworth se unirán a Anna Wintour como coanfitriones de la Met Gala 2024.

¿Qué es la Met Gala?

La Met Gala, abreviatura de Metropolitán Museum of Art Gala, es un evento anual de recaudación de fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. Es uno de los eventos más importantes en la industria de la moda y a menudo se considera la noche más grande en el calendario de la moda.

La Met Gala se lleva a cabo en el primer lunes de mayo y marca la apertura de la exposición anual de moda del Costume Institute en el Museo Metropolitano de Arte. Cada año, la gala tiene un tema específico que guía el código de vestimenta de los invitados. Este tema se relaciona con la exposición de moda que se inaugurará en el museo.

La gala atrae a una lista exclusiva de invitados de la industria de la moda, así como a celebridades de renombre mundial, actores, músicos, diseñadores y figuras influyentes de la cultura popular. Los asistentes suelen vestir atuendos extravagantes y de alta costura que se alinean con el tema de la gala, lo que lleva a la creación de momentos icónicos y memorables en la alfombra roja.

