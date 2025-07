Metallica exige al Pentágono retirar video por usar 'Enter Sandman' con fines bélicos

Una vez más, la música se convirtió en trinchera política. Esta vez fue Metallica quien enfrentó al gobierno de Estados Unidos, al lograr que se retirara un video oficial por haber usado sin autorización su emblemático tema 'Enter Sandman'.

El pasado viernes 11 de julio, el Departamento de Defensa de EE.UU. publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un video donde el secretario de Defensa, Pete Hegseth, promocionaba las capacidades militares con drones del país. El clip iba acompañado del clásico de 1991 de la banda de metal, pero no duró mucho en línea.

Reclama Metallica uso de 'Enter Sandman'

La banda californiana reaccionó de inmediato, emitiendo un aviso de infracción por derechos de autor. Tras ello, el Pentágono eliminó el material, publicó una nueva versión sin la música y emitió un comunicado.

Este fue el video que usó el Gobierno con el tema de Metallica / Redes Sociales|

“Representantes de X se comunicaron con el Departamento de Defensa respecto a un video publicado en nuestra página de redes sociales y pidieron que fuera eliminado debido a un problema de derechos de autor con la canción ‘Enter Sandman’ de Metallica. El video ha sido retirado, corregido y vuelto a subir”, explicó un vocero.

No es la primera vez...

Este caso se suma a una larga lista de incidentes donde la administración de Donald Trump —y su maquinaria política— ha hecho uso indebido de canciones sin el consentimiento de sus autores.

ABBA, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Rihanna, Neil Young, R.E.M., Guns N’ Roses, Beyoncé, Woodkid y Sinead O'Connor ya han alzado la voz en su momento. Algunos, como el patrimonio de Isaac Hayes, incluso han iniciado demandas por múltiples infracciones.

Metallica no aprobó el uso de su canción para apoyar al gobierno / Redes Sociales|

Recientemente, la banda Semisonic también denunció el uso de su tema 'Closing Time' en un video de la Casa Blanca que mostraba a un migrante esposado. El gobierno acompañó la imagen con la frase “No tienes que volver a casa, pero no puedes quedarte aquí", lo que desató la furia de los músicos:

“No autorizamos ni aprobamos de ninguna manera que la Casa Blanca usara nuestra canción. Y no, no nos lo pidieron. La canción habla de alegría, posibilidades y esperanza, y no la han entendido en absoluto”, dijo la banda

El año pasado, The White Stripes también llevaron su caso a tribunales por el uso indebido de 'Seven Nation Army'. Jack White publicó una copia de la queja legal en Instagram con una frase demoledora: “Esta máquina demanda a los fascistas”.

Por su parte, Céline Dion criticó que su icónica canción My Heart Will Go On fuera usada en un mitin de Trump: “¿Y en serio, ESA canción?”, ironizó su equipo. Metallica, fiel a su postura de años, no se quedó callada. Y con un solo riff, logró silenciar al Pentágono.

Como Metallica, muchos más artistas le han reclamado a Trump / Redes Sociales|

