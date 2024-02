Mhoni Vidente te dice tu futuro de la segunda semana de febrero ¡Conócelo!

Los horóscopos de Mhoni Vidente están listos. Conoce qué te tiene preparado el futuro en la segunda semana del mes de febrero, esto del 11 al 16 del mismo mes; chécalo aquí y en el canal de YouTube de la profeta.

ARIES

La carta del emperador, va a ser una semana de estar con toda la fuerza para salir adelante, toma en cuenta todo lo que haces y quieres realizar, siéntete orgulloso. Va a ser una semana de mucho trabajo, llegada de dinero extra. Cuídate de la espalda y dolor de cabeza. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos 13 y 27 y tus colores serán rojo y verde.

TAURO

La carta del as de oros, suerte esta semana. Ofrecimiento de casamiento, ya no te sientas mal, cambia tu mentalidad, quítate el pesimismo, semana de estrés, momentos de pagar deudas y visitar a la familia. Semana de reflexionar, quítate lo terco, te viene viaje para Semana Santa. Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos 15 y 29 y tus colores serán amarillo y azul.

GÉMINIS

La carta del sol, es momento de seguir brillando y estar feliz. Pon el negocio que estabas esperando, ya no pidas opinión, sigue tu intuición. Vas a salir de viaje por trabajo, concéntrate, necesitas seguir aprendiendo, vas a subir de puesto, transforma lo que te hacía daño a positivo. Tu mejor día será el jueves, tus números mágicos 33 y 78, y tus colores serán amarillo y verde.

CÁNCER

La carta de la justicia, la fuerza, el valor, concéntrate en ser exitoso porque la justicia está de tu lado. Vas a tener juntas laborales y cambios de puesto, gente que te llena de chismes e intrigas. Logra lo que tú quieres y deja de sufrir por lo que ya pasó, cualquier ritual que hagas te va a funcionar. Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos 66 y 12, y tus colores serán azul y blanco.

LEO

La carta de la torre, semana de seguir insistiendo en ser feliz, ten cuidado con lo que dices a los demás, sé discreto. Semana de mucho trabajo, administra tu tiempo, trata de comer mejor y adelgazar, trata de purificar tu alma, que te den los rayos del Sol, te viene un proyecto nuevo. Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos 20 y 23, y tus colores serán rojo y naranja.

VIRGO

La carta del as de espadas, fuerza y determinación. Corta todo lo negativo y la gente que te impide ser felices, estudia leyes o ventas para abrir campos de abundancia. Te llega un dinero que esperabas; tienes capacidad de convencer a los demás y ten un negocio propio. Tu mejor día será el viernes, tus números mágicos 04 y 10, y tus colores serán blanco y rojo.

LIBRA

La carta del mago, semana que pide porque se te va a dar, semana de éxito. Te rinde el dinero y llega abundancia. Tendrás una conexión divina con el Arcángel Miguel. A tus compañeros no les platiques de más. Ayuda a los demás, das buenos consejos, no te quedes con corajes. Tu mejor día será el jueves, tus números mágicos 16 y 22, y tus colores serán azul y amarillo.

ESCORPIÓN

La carta del mundo, tómalo en tus manos, semana de mucho trabajo y proyectos nuevos; semana de abogados, pero puedes hacer lo que quieras para ser feliz; no todo el mundo está contra ti, sé más inteligente. Si vas a separarte hazlo de la mejor manera, pero si estás solo, se acercará gente con estabilidad. Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos 17 y 07, y tus colores serán naranja y amarillo.

SAGITARIO

La carta del juicio, el momento de resolver cualquier situación negativa. Momento de darle vuelta a la página, si ese negocio no te da, ya no le insistas. Momentos de empezar cosas nuevas. Esta semana piensa cosas positivas, deja el pasado porque vienen ilusiones nuevas con amores que sí te quieren. Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos 01 y 21, y tus colores serán blanco y naranja.

CAPRICORNIO

La carta del carruaje, no te detengas, avanza. Semana de mucho trabajo y darle importancia a las cosas que valen la pena en tu vida. Concéntrate en cosas laborales arregla situaciones de gobierno. Amores nuevos y compatibles, propuesta de matrimonio. Sé más inteligente al tomar decisiones. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos 08 y 26, y tus colores serán verde y rojo.

ACUARIO

La carta del loco, es una semana de dinero fácil y rápido. Momento de madurez y crecimiento, viene algo muy bueno en tu vida en regalos, vete de vacaciones y llénate de buena vibra de la naturaleza. Vienen ilusiones nuevas, viene embarazo y matrimonio. Inicias una nueva vida. Tu mejor día será el jueves, tus números mágicos 28 y 69, y tus colores serán rojo y amarillo.

PISCIS

La carta de la estrella, salud y bienestar. No pienses cosas que no han pasado, no sufras tanto, quítate pensamientos negativos. Viene crecimiento y estabilidad. Esta semana vas a alcanzar tus metas, no te frenes por nada ni nadie, no le des importancia a lo que dicen los demás. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos 29 y 70, y tus colores serán rojo y verde.

