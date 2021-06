Michelle Salas denunció que la serie 'Luis Miguel' sexualizó y violentó su intimidad al exponer su imagen e historia sin autorización.

A tráves de unas historias en Instagram, la hija del Sol compartió su descontento con el manejo del personaje que la representa dentro de la serie autobiográfica de su papá.

"Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen de verdad. [...] El día de hoy, sentada en el escritorio de mi departamento y con el corazón abierto, me cuesta un poco de trabajo escribir esto y expresarlo de la forma correcta, ya que es un tema delicado para mí. [...] Me parece importante aclarar que yo no permití, en ningún momento, el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal", escribió.

Salas lamentó la forma en cómo fue abordada la historia sobre la supuesta relación que sostuvo con el exmánager y mejor amigo de Luis Miguel cuando la joven apenas tenía 18 años y Alejandro Asensi 38.

"Tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de ésta. He vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad", comentó con molestia.

"Ninguna persona debe, bajo ninguna circunstancia, sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta y además la distorsionen a su conveniencia", enfatizó Michelle, quien consideró haber sido exhibida.

Tanto su hermana Camila Valero, como su madre Stephanie Salas, respaldaron el escrito difundido por la modelo.

