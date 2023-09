Miguel Bosé revela que delincuentes que robaron su casa le pidieron una "selfie"

Casi un mes después de vivir un aterrador asalto en su residencia en la Ciudad de México, Miguel Bosé decidió compartir los detalles de esta experiencia angustiante durante una entrevista en el programa español "El Hormiguero".

El cantante y actor, conocido por éxitos como "Bandido" y "Amante bandido", había mantenido un silencio total sobre el incidente, que ocurrió el pasado 20 de agosto. Esa noche, alrededor de las 20:30 horas, Bosé se preparaba para acostarse cuando un grupo de al menos 10 individuos logró ingresar a su hogar y lo confrontó a él y a sus hijos, apuntándolos con armas de fuego y despojándolos de sus pertenencias.

En la entrevista, Bosé relató el momento en que se despertó abruptamente y se encontró con desconocidos en su habitación. "Estábamos ya dormidos y de repente me despierta alguien. Abro los ojos y veo caras que no conozco y estaba encañonado con una pistola. Estábamos todos rodeados de gente armada hasta los dientes con metralletas y artillería pesada muy grande", explicó.

A pesar de la angustia de ver a sus hijos en esa situación, el artista destacó que no hubo violencia física por parte de los asaltantes. Incluso, aceptaron mantener a los niños en un cuarto aparte mientras él los acompañaba a la zona de las cajas de seguridad.

Uno de los momentos sorprendentes de la entrevista fue cuando Bosé reveló que ninguno de los ladrones había reconocido inicialmente quién era él. Fue el jefe de la banda quien finalmente lo identificó y solicitó una foto como recuerdo, demostrando ser uno de los fanáticos del cantante. "En un determinado momento, se me queda el jefe mirando y dice: ‘Chavos, es Miguel Bosé’. Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos. Incluso un miembro de la banda me pidió una selfie", relató Bosé.

Tras aproximadamente dos largas horas de asalto, en las cuales los delincuentes se llevaron todo lo que deseaban, se dieron a la fuga. Hasta la fecha, las autoridades de la Ciudad de México no han logrado capturar a los responsables del robo. Se ha especulado que los asaltantes buscaban a la familia de la conductora Inés Gómez-Mont, ya que la propiedad estaba registrada a su nombre, aunque esta teoría aún no ha sido confirmada.

