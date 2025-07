Millonario cumple su última voluntad: lanza 5 mil dólares desde un helicóptero en Detroit

El pasado 27 de junio de 2025, la ciudad de Detroit vivió una escena inusual y conmovedora. En cumplimiento del último deseo del empresario Darrell “Plant” Thomas, fallecido a los 58 años, su familia organizó un homenaje desde el aire: un helicóptero sobrevoló Gratiot Avenue y Conner Street, arrojando 5 mil dólares en billetes de un dólar y pétalos de rosa sobre automovilistas y peatones.

La acción fue planeada como parte del funeral del también piloto de carreras, conocido por su negocio “Show Room Shine Express” y por su implicación en la comunidad del Eastside de Detroit. El homenaje, calificado por sus hijos como una “muestra final de amor”, fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales y medios digitales.

Durante aproximadamente 30 minutos, la circulación en esa zona de Detroit fue interrumpida por la presencia del helicóptero y el asombro generalizado. A pesar de la sorpresiva lluvia de billetes, no se registraron disturbios ni enfrentamientos. Testigos relataron que la gente reaccionó con respeto y emoción, recogiendo los billetes con serenidad.



Los reportes indican que la policía fue notificada únicamente del lanzamiento de pétalos, por lo que el despliegue de dinero no estaba contemplado. Sin embargo, no se realizaron intervenciones, ya que el acto no generó desorden público.

¿Quién era Darrell Thomas?

Darrell Thomas era un personaje muy querido en su comunidad. Su familia explicó que el lanzamiento del dinero era una manera simbólica de “retribuir” a quienes lo apoyaron en vida, y de cumplir con un deseo que había dejado por escrito. El evento ha sido ampliamente comentado por usuarios en plataformas como YouTube y TikTok, donde el video del momento supera ya miles de reproducciones.

Además del componente viral, este gesto dejó una reflexión sobre el legado que una persona puede construir más allá de su éxito económico: solidaridad, generosidad y conexión con su entorno.

