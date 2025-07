Padre se lanza al mar para salvar a su hija en crucero de Disney

Un momento de tensión se vivió el pasado 29 de junio a bordo del crucero Disney Dream, cuando una niña cayó al mar desde la cuarta cubierta de la embarcación. Su padre, al presenciar el accidente, no dudó en lanzarse al agua en un intento desesperado por rescatarla.

El incidente ocurrió durante el trayecto de regreso a Fort Lauderdale, Florida, tras un recorrido de cuatro noches por las Bahamas. De acuerdo con reportes citados por algunos medios, el padre se encontraba fotografiando a su hija cuando ella perdió el equilibrio y cayó al mar.

Su padre, al presenciar el accidente, no dudó en lanzarse al agua en un intento desesperado por rescatarla./ Captura de pantalla |

La tripulación del crucero actuó de inmediato al activar el protocolo de “hombre al agua”. Se redujo la velocidad del barco y se realizaron maniobras para permitir que una lancha auxiliar pudiera acercarse al punto de caída. También se arrojaron dispositivos de flotación desde la cubierta.

Testigos indicaron que padre e hija permanecieron alrededor de diez minutos en el agua antes de ser rescatados. Afortunadamente, ambos fueron sacados con vida y sin lesiones de consideración, según confirmaron las autoridades portuarias.

Wow, total chills watching this rescue of father and daughter after the dad jumped in to save her when she fell overboard off of The Disney Dream cruise ship. Dad of the year right there. pic.twitter.com/JzxPdaSTg3

— Jimni38 (@Jimni38) June 30, 2025