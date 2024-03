Modelo americana que vive en México se queja de organillero y la corren de su trabajo

La modelo estadounidense, Breanna Claye, está trabajando en la Ciudad de México desde hace poco tiempo, pero al parecer no encaja con las costumbres de aquí.

Recientemente, la ciudadana publicó un video donde se está quejando del sonido de los organilleros, ya que le parece que solamente hacen ruido.

“Darles dinero a estas personas es como decirles que está bien que contaminen con su ruido, por eso yo no lo hago. Además, ni siquiera suena tan bien. El sonido número 1 más molesto en México y hay muchos. No soporto a estas personas que convierten esta caja de música en sonidos horribles”, detalló.

Modelo americana no soporta organilleros

Su publicación provocó la indignación de la gente y mejor le pidieron a Breanna Claye que mejor se regresara a Estados Unidos, que es donde pertenece.

Esto despertó su enojo y arremetió contra sus detractores: “Vivir como americano fuera de USA me ha hecho entender que, todo el mundo puede tener una opinión menos tú. Ignorancia y obsesión mezclados todo en uno. La gente puede criticar a los Estados Unidos, pero como americano no puedes señalar nada, no puedes tener opinión ni nada. No me retracto de lo que dije ayer sobre esa maldita caja musical. Sigue sonando mal. Pero me hace gracia que un montón de mexicanos me digan que me regrese a mi país. Lo mismo que odian cuando se lo dicen a ellos. La hipocresía me parece graciosa y patética a más no poder”.

Modelo americana es despedida por su agencia

Su comentario y enfrentamiento contra los mexicanos no fue muy bien visto en la agencia Queta Rojas, que es donde trabaja, por lo que decidieron darla de baja.

“En Queta Rojas valoramos y respetamos la diversidad de culturas y opiniones. Lamentamos cualquier malentendido causado por el reciente comentario de una de nuestras modelos y queremos dejar en claro que no compartimos su opinión. Debido a que no refleja la postura ni los valores de nuestra agencia hemos decidido no continuar con su representación”, finalizaron.

