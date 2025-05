Mónica Garza revela amenaza de muerte tras pregunta a vocalista de Los Tucanes de Tijuana

La periodista de TV Azteca, Mónica Garza, se ha vuelto noticia luego de que revelara haber sido víctima de una amenaza de muerte por realizar una pregunta incómoda al vocalista de una banda de regional mexicano durante un programa, tratándose aparentemente de Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes de Tijuana.

Fue el comunicador Alejandro Zúñiga quien, en su canal de YouTube, rescató una entrevista que concedió la exconductora de Ventaneando al periodista Antonio Castañeda para su podcast Perversiones de un café, en la cual Garza relata que, durante la realización de una emisión para su extinto programa Historias Engarzadas, cuestionó al cantante de una agrupación por una investigación en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico, lo que le valió ser amenazada.

Mónica Garza tuvo un exitoso programa de historias llamado "Historias Engarzadas"/TV Azteca |

“Hace algunos años, durante la grabación de un capítulo de Historias Engarzadas con una banda dedicada al género grupero, le saqué al vocalista de la agrupación una investigación que había levantado la DEA sobre ellos, a partir de que cantaban corridos dedicados a cierto personaje de la delincuencia organizada.

Una de las emisiones del programa fue dedicada al grupo Los Tucanes de Tijuana/X |

“Al final de la grabación, este personaje, cuando nos tomábamos la foto, me dijo como en secreto: ‘Oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas. Porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando’”, contó Mónica Garza, añadiendo que, lejos de intimidarse, lo mejor que se puede hacer en esos casos es no callarse.

“Ahí la decisión más importante que uno debe de tomar es la de no autocensurarse, la de no tener miedo a preguntar, a exhibir, a cuestionar. Esa es la verdadera batalla en favor de la libertad de expresión”, agregó.

Mario Quintero es quien habría amenazado a la periodista de Azteca/X |

Si bien en la entrevista Mónica Garza no menciona directamente a Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes de Tijuana, como la persona que la amenazó de muerte, fue el propio comunicador Alejandro Zúñiga quien reveló el nombre del presunto autor de la amenaza.

