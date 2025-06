Morrissey en CDMX: Fechas, lugar y venta de boletos

Morrissey se ha convertido en uno de los artistas más solicitados por los fanáticos del rock en los últimos años. Sin embargo, el ex vocalista de The Smiths ha dejado plantado al público mexicano en más de una ocasión. Ahora, ha anunciado nuevas fechas en territorio nacional como parte de su “Nude Tour”. ¡Te contamos los detalles!

El cantante británico ha consolidado una fiel base de seguidores desde sus días con The Smiths hasta su carrera como solista. En esta ocasión, México ha sido elegido para dos presentaciones: una en la Ciudad de México y otra en Guadalajara.

Fechas y sedes confirmadas

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por Ocesa, Morrissey se presentará el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Ambas fechas forman parte de su actual gira internacional.

Boletos y venta anticipada

Los boletos estarán disponibles en preventa el próximo 12 de junio, mientras que la venta general iniciará el 13 de junio. Los interesados podrán adquirir sus entradas a través del portal oficial de Ticketmaster.

Fanáticos emocionados, pero con reservas

A pesar de la emoción por su regreso, muchos seguidores han manifestado su escepticismo. El intérprete de “First of the Gang to Die” ha cancelado en múltiples ocasiones sus presentaciones en México, lo que ha generado incertidumbre sobre si en esta ocasión cumplirá con lo prometido.

¿Morrisey nos la va a aplicar de nuevo? ¿Qué opinas?

