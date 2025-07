Muere ahogado en Costa Rica actor estrella de The Cosby Show

Malcolm-Jamal Warner, el actor que interpretó al hijo adolescente Theo Huxtable en The Cosby Show, murió a los 54 años en un ahogamiento accidental en Costa Rica, informaron autoridades locales.

El accidente ocurrió en Playa Cocles

El Departamento de Investigación Judicial de Costa Rica confirmó que Warner se ahogó la tarde del domingo en Playa Cocles, ubicada en la provincia de Limón, en la costa caribeña del país. Según el reporte:

“Fue rescatado por personas que estaban en la playa, pero fue declarado sin signos vitales por parte de la Cruz Roja Costarricense. Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial”, indica el informe oficial.

Ícono juvenil de la televisión en los 80

Warner dejó huella en la televisión con momentos memorables, incluyendo una discusión en el episodio piloto con Cliff Huxtable (Bill Cosby) sobre el dinero y una perforación en la oreja que trataba de ocultar.

Theo Huxtable, su personaje, era el único hijo entre cuatro hijas en el hogar de los Huxtable, interpretado por Phylicia Rashad como Clair. The Cosby Show fue el programa más popular en Estados Unidos durante gran parte de su transmisión de 1984 a 1992.

Ocho temporadas como Theo Huxtable

Warner interpretó a Theo durante ocho temporadas en un total de 197 episodios, lo que le valió una nominación al Emmy como Mejor Actor de Reparto en Comedia en 1986. Una imagen icónica del personaje es la camisa mal cosida que le regala su hermana Denise (Lisa Bonet).

Trayectoria más allá de Cosby

Después de The Cosby Show, Warner protagonizó la comedia "Malcolm & Eddie" junto a Eddie Griffin entre 1996 y 2000. Más tarde, actuó en la serie “Read Between the Lines” con Tracee Ellis Ross, y tuvo papeles destacados en "American Crime Story" como Al Cowlings, y en "The Resident", de Fox.

También participó en cine con títulos como la comedia romántica “Fool’s Gold” (2008) junto a Matthew McConaughey y Kate Hudson.

Poeta, músico y ganador del Grammy

Además de su carrera actoral, Warner era poeta y músico. Ganó un premio Grammy a la Mejor Interpretación de R&B Tradicional y fue nominado por su álbum de declamación “Hiding in Plain View”.

Vida privada y sin comentarios

Warner estaba casado y tenía una hija, aunque siempre mantuvo sus nombres en privado. Hasta el momento, sus representantes han declinado hacer comentarios sobre el fallecimiento.

