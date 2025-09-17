Muere chófer de la pipa que explotó en puede de La Concordia; ya son 19 fallecidos

El número de muertos por el accidente en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, subió a 19. Según el último reporte oficial, entre las víctimas más recientes se encuentra Fernando Soto, chofer de la pipa de gas que volcó y explotó el pasado miércoles 10 de septiembre.

Reporte actualizado: 19 muertos y 32 hospitalizados

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México y su reporte emitido el miércoles 16 de septiembre a las 10:24 PM, ya son 19 las personas fallecidas a causa de la explosión, 17 hombres y 2 mujeres. Además, se informa que 32 lesionados continúan hospitalizados y 33 ya fueron dados de alta.

De acuerdo al último reporte, ya van 19 muertos por este accidente/X

Chofer tenía el 90% del cuerpo quemado

Fernando Soto, de 34 años, era el conductor de la pipa de gas propiedad de la empresa Transportadora Silza. Fue atendido en el Hospital de Traumatología 'Victoriano de la Fuente Narváez' en estado grave, con el 90% del cuerpo quemado.

Aunque se encontraba en calidad de custodiado, no estaba detenido, ya que las autoridades mantenían una investigación abierta para determinar las causas exactas del accidente.

La pipa transportaba casi 50 mil litros de gas/X

Investigaciones apuntan a exceso de velocidad

Desde el primer momento, Soto fue señalado por presuntamente conducir a exceso de velocidad, lo que habría provocado la volcadura de la pesada unidad en el puente de La Concordia. Tras el impacto, se produjo la explosión debido a que la pipa transportaba casi 50 mil litros de gas LP.

Los presuntos delitos por los que podría haber sido acusado eran:

Homicidio culposo

Lesiones culposas

Daño a la propiedad, incluyendo daños a vehículos particulares.

El chófer de la pipa corría el riesgo de terminar en la cárcel por el accidente/X

Silencio de la empresa y autoridades

Hasta el momento, la empresa Transportadora Silza, dueña de la pipa siniestrada, no ha emitido ninguna declaración pública sobre el fallecimiento de su empleado. Asimismo, las autoridades no han informado cuál será el rumbo de la investigación tras la muerte del conductor.