Muere influencer Kubra Aykut al aventarse de un 5to piso; "Vivir como una buena persona no me trajo nada"

El mundo de las redes sociales está de luto y sorprendido por la repentina muerte de la influencer Kubra Aykut, quien a los 26 años de edad decidió quitarse la vida aventándose desde el 5to piso de un edificio y dejando un mensaje de despedida.

La vida de Kubra Aykut parecía perfecta, pues a su temprana edad gozaba de una enorme popularidad en su natal Turquía y según sus publicaciones en redes sociales parecía vivir feliz, sin embargo, lo publicado para sus millones de seguidores no era tan cierto.

Fue el pasado 23 de septiembre que policías del distrito de Sultanbeyli, en Estambul encontraron el cuerpo sin vida de la tiktoker al pie del edificio donde vivía, concluyendo que ella misma se aventó desde el 5to piso en donde se encuentra su departamento, una vez que encontraron un mensaje de despedida, en el que además reveló las causas por las que decidió quitarse al vida.

“Salté por mi propia voluntad. Porque ya no quiero vivir más. (…) He sido una buena persona con todos en mi vida. Pero yo no puedo ser buena conmigo misma. Vivir como una buena persona no me trajo nada. Sé egoísta en esta vida, entonces serás feliz. Me voy porque me quiero mucho y pienso en mí. Lo siento”, se lee en la nota.

A ello se suma que en días previos a su muerte, la influencer realizó diferentes publicaciones en redes sociales que inquietaron a sus seguidores, ya que quedaba de manifiesto que no la estaba pasando bien.

“He reunido mis fuerzas, pero no consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer; necesito ganar peso urgentemente”, decía en su publicación.

¿Quién era Kubra Aykut?

Kubra Aykut era una joven influencer de Turquía que encontró a la fama principalmente porque en 2023 subió un video llamado ‘Boda sin novio’ que se hizo viral, y en el que ella aparece vestida de novia, celebrando su boda pero sin que exista una pareja, pues incluso termina festejando su matrimonio comiendo sola una hamburguesa.

“No puedo encontrar un novio digno para mí”, mencionó aquella vez.

