Mujer denunció a taxista de la CDMX por perturbador letrero

La usuaria de Twitter identificada como Michelle Judd o @Cronopiojudd, dio a conocer la mala experiencia que vivió al abordar un taxi de la Ciudad de México que traía estampado en el tablero un mensaje fuera de lugar.

El conductor presumía un letrero que decía: “Te duermes y te cojo”, palabras que alarmaron a la pasajera que de inmediato pidió bajar de la unidad, petición a la que en un primer momento se negó el piloto.

Según Michelle, el automovilista accedió a permitirle bajar cuando este se percató que la joven le había tomado una foto.

“Hace rato abordé este taxi y leí esto. ‘Te duermes y te cojo’. No cabe duda que la violencia machista no conoce límites, que cada día se hace más violenta y más explícita”, escribió la joven.

“La cultura de violación existe, y no hacer nada en torno a ella, nos hace cómplices y parte del problema. Quiero compartir que ya presenté una queja formal. El taxi lo abordé en avenida Ticomán, cerca de Indios Verdes, CDMX”, añadió.

La joven pidió en redes sociales que la apoyaran identificando al conductor pues no había alcancazado a tomar sus datos, petición que dividió opiniones entre los internautas.

“Ahora hay que esperar a que ‘el violador’ que exhibiste no solo sea un empleado que comparte unidad con alguien más y no hayas exhibido a alguien que lo único que hacía era trabajar”, “Ese enfermo debe de estar en una jaula, no conduciendo un taxi. Que bueno que no te paso nada”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

