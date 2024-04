Mujer regia expone a su novio infiel; la engaña con su mejor amiga

Como si fuera un programa de ‘Infieles’, una mujer regia decidió exponer en sus redes sociales cómo su novio la engañaba con su mejor amiga y, lo peor de todo, en su propia casa.

La afectada de nombre Mariana compartió con sus amigos y seguidores los videos de una cámara de seguridad donde capta a su pareja en una situación muy comprometedora.

Regia está desilusionada del novio y amiga

En las imágenes también se aprecia que el galán se despide de la amiga de Mariana tocándole los glúteos, mientras ella no dice nada, por lo que la mujer de inmediato se dio cuenta que le estaba siendo infiel.

“Pensé mucho en subirlo (el video), únicamente por el respeto que le tenía a ella por tantos años de amistad, pero bueno, si ambos no me lo tuvieron en mi propia casa por qué debería importarme", escribió en sus redes.

Regia encara a los infieles

En otro video, Mariana grabó el momento en que enfrenta a su novio y a su amiga sobre la relación que llevaban. Ella exigía una explicación pues ambos la engañaron mientras estaba durmiendo en su propio hogar.

“Yo ya te conté todo, yo no tengo porque ocultarle nada, yo tengo mi cargo de conciencia, aunque yo no empecé está mal.. Quieras o no yo la aprecio mucho a ella y pues yo preferí decirle”, menciona la amiga, mientra el novio guarda silencio.

Por último, Mariana menciónó: “Imagínate creer que estás en el mejor momento de tu relación, sana, te sientes comprendida, se apoyan mutuamente y están construyendo un hogar ambos. Haces una reunión con tu pareja y una amiga con la cual llevas una amistad de más de 18 años, tú te quedas dormida y ellos comienzan a besarse y tocarse, a lado tuyo en tu propia casa. Pues sí amigos, me acaba de pasar”.

