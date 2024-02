Murió Gina Montes, bailarina de ‘La Carabina de Ambrosio’

Gina Montes, reconocida bailarina brasileña que participó en el programa ‘La Carabina de Ambrosio’, falleció víctima de cáncer a los 71 años de edad.

Según información que dio a conocer este 5 de febrero la reportera de espectáculos, María Luis Valdés Doria, fue el pasado 27 de enero, en la ciudad de Nueva York, que la vedette, cuyo nombre real era Regina Inés Barbosa Govea, perdió la vida en Estados Unidos, en donde vivió los últimos años.

"Gina Montes vedette, falleció el 27 de enero en Nueva York a los 71 años, de cáncer.. descanse en paz", fue el mensaje en X, antes Twitter, que publicó la reportera.

¿Quién fue Gina Montes?

Gina Montes o Regina Inés Barbosa Govea, nació el 11 de enero de 1953 en Brasil, hija de un músico y de una actriz cómica de teatro, por lo que su gusto por los escenarios lo traía en las venas.

Junto a sus hermanas Mimi y Beth formaron un grupo conocido como ‘Las hermanas Montes’ y posteriormente en 1976 viajaron a México en búsqueda de una oportunidad de trabajo.

Para 1978, Gina Montes ingresó a Televisa y fue invitada a participar en el programa ‘La Carabina de Ambrosio’, junto a Gualberto Castro, César Costa y Beto ‘El Boticario’. Ahí, pese a que no dominaba el español, tuvo pequeñas participaciones y de hecho hizo famosa la frase “Denankiu”, que era su forma de decir ‘de nada’, cuando en inglés le decían ‘Thank you’ (Gracias).

Gina Montes ganó fama también gracias a sus coreografías y sus vestuarios que acompañaban los segmentos musicales del programa.

¿Qué fue de Gina Montes?

Para 1985, Gina Montes dejó el programa ‘La Carabina de Ambrosio’ y se convirtió en madre de una niña junto a un músico que también trabajaba en la emisión de Televisa. Con el paso del tiempo se supo que Gina Montes emigró a Nueva York, en Estados Unidos, en donde crió y vivió junto a su hija. Su vida ya no tenía que ver con el mundo de la farándula, pues incluso tuvo que trabajar en diferentes oficios para ganarse la vida y para nada eran cierto los rumores que la vinculaban a bandas del crimen organizado.

”No he estado en mafias, no he sido secuestrada ni he estado loca, y sí en mis cinco sentidos, trabajando para salir adelante en la vida. Me fui a vivir a Nueva York. Allá trabajé en cosas que jamás imaginé. Fui chofer, cocinera, bordaba ropa, en fin, aprendí mucho y tuve la fuerza necesaria para trabajar y sacar adelante a mi hija”, dijo en una entrevista para Televisa Espectáculos.

¿Gina Montes fue pareja de ‘El Negro’ Durazo?

Luego de que se alejara de la televisión, en la década de los 80 existió un rumor de que Gina Montes tenía una relación con el jefe de la policía capitalina, Arturo ‘El Negro’ Durazo’, algo que en su momento ella desmintió en una entrevista para TV Azteca.

“Me daba joyas, me daba muchas flores, me trataba muy bien, era muy linda persona, íbamos a buenos restaurantes, aunque nunca medio para mi casa”, recordó.

