Murió Matthew Perry, quien dio vida a Chandler en la serie Friends

El actor Matthew Perry, conocido por su papel como Chandler Bing en la exitosa serie televisiva Friends, falleció este sábado 28 de octubre a los 54 años de edad. Hasta el momento, no hay muchos detalles sobre su fallecimiento, pero de acuerdo con TMZ, la causa del fallecimiento fue un aparente ahogamiento.

Según el medio mencionado, fuentes al interior de la policía informaron que Perry fue encontrado en su departamento en Los Ángeles, donde al parecer se ahogó. De igual forma, compartieron que los primeros respondientes se presentaron en el lugar por una llamada por un "paro cardiorrespiratorio".

TMZ señaló que el actor fue encontrrado en un jacuzzi, pero no había ningún tipo de drogas en la escena, ni señales de forcejeo o algún tipo de violencia, por lo que las investigaciones para esclarecer lo ocurrido continúan.

Perry saltó a la fama en la década de los 90's por su participación en la mencionada serie de comedia, que finalizó en 2004 pero su legado continúa hasta la fecha. La noticia del fallecimiento del actor ha causado conmoción en redes, mientras que las autoridades siguen investigando para esclarecer los hechos.

Chandler y otros de sus papeles destacados

Si bien Perry saltó a la fama por su interpretación como Chandler Bing en la exitosa comedia de la década de los 90's, que concluyó en 2004 pero cuyo éxito se mantiene hasta la fecha, no fue su único papel a lo largo de su carrera.

Boys will be Boys, Growing pains, Beverly Hills 90210, y Scrubs fueron algunas de las series televisivas donde también apareció el actor. Mientras que en la pantalla grande destacó en Fools Rush in y a lado de Zac Efron en 17 Otra vez.

Matthew padeció mucho fuera de la pantalla, en especial por su adicción a las drogas (analgésicos) y al alcohol. De hecho mientras filmaba Friends, estuvo saliendo y entrando a rehabilitación, pero hace un año, cuando se dio el reencuentro del elenco de la serie, ya estaba limpio y sobrio. En noviembre de 2022 publicó su libro 'Friends, lovers and the big terrible thing', una memoria en la que precisamente habló sobre su experiencia con las adicciones y su búsqueda de la sobriedad.

