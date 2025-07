¿Murió Ozzy Osbourne por eutanasia? Esto es lo que sabemos

La muerte de Ozzy Osbourne, legendario vocalista de Black Sabbath, fue confirmada este lunes 22 de julio de 2025 por su familia. El artista británico falleció a los 76 años, “rodeado de amor y en paz”, según el comunicado emitido por sus seres queridos. No obstante, en redes sociales y algunos medios comenzó a circular la versión de que habría solicitado la eutanasia en Suiza. Hasta el momento, no existe evidencia oficial que respalde esa versión.

El origen de esta especulación parece estar vinculado a una declaración realizada por Sharon Osbourne años atrás, donde mencionó, en un contexto hipotético, que ella y su esposo considerarían la eutanasia en caso de enfrentar enfermedades degenerativas graves como el Alzheimer.

A pesar de ello, no hay registros ni documentos públicos que indiquen que Ozzy viajó recientemente a Suiza con ese propósito ni que haya solicitado formalmente dicho procedimiento. La información confirmada hasta ahora únicamente señala que murió por causas naturales asociadas a complicaciones de salud que enfrentaba desde hace varios años.

Por el lado de la información confirmada, se sabe que Ozzy Osbourne fue diagnosticado con Parkinson en el año 2020, además de enfrentar enfisema pulmonar y las secuelas de varias intervenciones quirúrgicas derivadas de lesiones en la columna. Su estado de salud se había visto considerablemente afectado en los últimos meses, lo cual fue reconocido públicamente por su familia. En el comunicado oficial sobre su fallecimiento, se indicó que murió de manera pacífica y en compañía de sus seres queridos, sin hacer alusión alguna a un procedimiento de eutanasia ni a un traslado médico fuera del país.

It is with more sadness than mere words can convey that we have to report that our beloved Ozzy Osbourne has passed away this morning. He was with his family and surrounded by love.



We ask everyone to respect our family privacy at this time.



Sharon, Jack, Kelly, Aimee and… pic.twitter.com/WLJhOrMsDF

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) July 22, 2025