En 2024, bajo la dirección de Nesim Issa Tafich, Grupo SIMSA reafirmó su compromiso con el desarrollo integral de la Comarca Lagunera, consolidándose como un referente en responsabilidad social empresarial y generador de empleo.

Generación de empleo y fortalecimiento económico.

Grupo SIMSA creó más de nueve mil empleos directos en 2024, con presencia en Coahuila, Durango, Nuevo León y Jalisco. Estas oportunidades laborales han permitido a miles de familias acceder a ingresos estables, contribuyendo a la reducción de la pobreza en la región. Además, la empresa ha implementado programas de capacitación técnica y educación continua, fortaleciendo las habilidades de su fuerza laboral y mejorando su competitividad en el mercado.

Responsabilidad social empresarial: un compromiso tangible

Más allá de la generación de empleo, Grupo SIMSA ha invertido en iniciativas que mejoran la calidad de vida de las comunidades donde opera. Estas incluyen la rehabilitación de espacios públicos, apoyo a programas educativos y actividades deportivas que fomentan la cohesión social y el bienestar colectivo. En 2024, la empresa fue reconocida con el Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable) por el Centro Mexicano para la Filantropía, destacando su compromiso con la responsabilidad social.

Rentabilidad corporativa y sostenibilidad

El enfoque integral de Grupo SIMSA ha demostrado que la rentabilidad empresarial puede ir de la mano con el bienestar social. La empresa ha logrado una expansión sostenida en diversos sectores, incluyendo transporte, energía, construcción y alimentos, consolidándose como un motor económico clave en el norte de México. Su modelo de negocio, que combina crecimiento económico con impacto social positivo, ha sido clave para su éxito y sostenibilidad a largo plazo.

Visión hacia el futuro: desarrollo integral y liderazgo empresarial

Con una visión integral, los proyectos liderados por Nesim Issa Tafich combinan el deporte, la cultura y la creación de empleo, reflejando su convicción de que el sector privado debe ser un motor clave para el desarrollo social. Gracias a su liderazgo, las iniciativas en Torreón no solo mejoran la calidad de vida de las familias, sino también construyen lazos comunitarios y un sentido de pertenencia más sólido.