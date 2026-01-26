Nessim Issa Tafich considera RSE motor de cambio

En el contexto empresarial actual, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha adquirido una importancia creciente.

Nesim Issa Tafich, líder de Grupo SIMSA, se ha destacado en la transformación de la relación entre las empresas y sus comunidades.

Para el empresario de la Comarca Lagunera, la RSE es un fundamento esencial que guía la operación y el compromiso de su empresa con la sociedad en Coahuila.

"La responsabilidad social no es solo una opción; es una obligación de las empresas que desean contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades", afirmó.

Grupo SIMSA ha implementado diversas iniciativas de RSE que buscan generar un impacto positivo en la comunidad local.

Uno de los proyectos más destacados se centra en la educación y el desarrollo de habilidades en los jóvenes de la región.

A través de programas de capacitación y talleres, la empresa busca preparar a las nuevas generaciones para que puedan incursionar con éxito en el mercado laboral.

“Queremos que los jóvenes de Coahuila cuenten con las herramientas necesarias para competir en un mercado laboral que exige habilidades técnicas específicas”, manifestó Nesim Issa Tafich, respaldando su enfoque con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que indican que más del 60% de los empleadores en México buscan candidatos con estas competencias.

Además, Grupo SIMSA promueve la cultura del deporte al apoyar a jóvenes atletas locales mediante becas y oportunidades para participar en competencias.

Esta estrategia no solo contribuye al desarrollo personal de los beneficiarios, sino que también fortalece el tejido social, creando un sentido de pertenencia y orgullo en la comunidad.

El enfoque de responsabilidad social de Nesim Issa Tafich se traduce en acciones concretas que mejoran la calidad de vida en la región.

A través de programas de rehabilitación de espacios verdes y jornadas de limpieza, Grupo SIMSA ha incentivado la participación de empleados y ciudadanos en diversas actividades comunitarias.

Estos esfuerzos han resultado en la creación de espacios públicos que fomentan el deporte y la recreación social, al tiempo que se mantiene un entorno limpio y saludable.

A pesar de que la implementación de iniciativas de RSE enfrenta desafíos, como la necesidad de inversión y planificación estratégica, Nesim Issa Tafich aseguró que estos obstáculos pueden convertirse en oportunidades.

“Un enfoque equilibrado entre la rentabilidad empresarial y el bienestar comunitario es clave para crear un impacto positivo duradero”, señaló.

Esta filosofía ha permitido a Grupo SIMSA establecer un círculo virtuoso que beneficia tanto a la empresa como a la comunidad.

A medida que las iniciativas de responsabilidad social se consolidan, Grupo SIMSA se posiciona como un referente para otras empresas en Coahuila y en todo México, demostrando que es posible generar un impacto significativo y positivo en la sociedad.

Esta visión destaca la importancia de la RSE como motor de cambio en la región.