Netflix: ¿Qué estrenos llegarán en marzo a la plataforma de streaming?

Se acerca el tercer mes del año y Netflix ha anunciado las nuevas series, películas y domentales que llegarán a la plataforma.

Entre las series más destacadas, se encuentran Bridgerton T2, Fórmula 1: Drive to Survive T4, The Last Kingdom T5, Top Boy T2, entre muchas más.

Para películas figuran nombres como El Proyecto Adam, Midsommar: El terror no espera la noche, El Hombre Araña 3 y Piratas: El último tesoro de la corona.

En cuanto al contenido para niños, llegan He-Man y los Amos del Universo: T2, Las travesuras de Peter Rabbit, Emoji: La película y Barbie Big City Big Dreams.

Mientras que en los documentales tendremos 3 tonelada$: Asalto al Banco Central do Brasil y Bad Vegan: Fama. Fraudes. Fugitivos.

