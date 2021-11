Netflix: ¿Qué estrenos llegarán en noviembre a la plataforma de streaming?

Llegó noviembre y con ello los esperados estrenos que Netflix nos trae mes con mes para actualizar su plataforma.

Narcos México T3 es una de las series más esperadas, que estará llegando junto a otras como Amos del Universo: Revelación (Parte 2), Elfos y La Reina del Flow.

En las películas, destacan nombres como La Familia Claus, En el Valle de Violencia, El Transportador: Recargado, Érase Una Vez: Anastacia, entre muchas otras.

¡Vamos agendando los maratones! Estos estrenos llegan en noviembre. pic.twitter.com/OfVyOeyCJq — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 31, 2021

Pata los realities shows, figura la Temporada 7 y 8 de Keeping Up With The Kardashians y Amor con Fianza.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OCTAVIO OCAÑA FUE SEPULTADO ESTE LUNES EN VILLAHERMOSA, TABASCO