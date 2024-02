Ninel Conde se desmaya por comer pizza; ella misma contó qué le pasó

Por romper la dieta, Ninel Conde pagó las consecuencias. Y es que la actriz y cantante compartió en sus redes sociales que, dos rebanadas de pizza fueron la causa de que se desmayara y de paso quedará con un 'chichón' por la caída.

En sus redes sociales, el 'Bombón Asesino' narró cómo fue que tuvo que comer la pizza y después de eso le ocurrió un episodio muy desafortunado.

“Me llegó una pizza, de pan grueso, pero tenía tanta hambre que me comí dos pedazos de esa pizza gigante y gordísima, pero me sentía tan llena, me sentía tan abotargada; me tomé un tecito para al día siguiente sacar toda esa harina, y en la mañana me levanté con un cólico, que terminé con tremendo chichón, que con el té laxante me dio un dolor y me caí al suelo, hasta la lengua me mordí”, expresó la famosa en su cuenta de Instagram.

Finalmente, Ninel Conde compartió su felicidad de que exista el programa PhotoShop para que pudieran retocar las fotos que debía hacer y en las que seguramente se vería el golpe que le quedó en la frente.

