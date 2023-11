Niño surcoreano conmueve en redes sociales porque siente que sus padres no lo quieren

En redes sociales se ha hecho viral la entrevista en la que un niño surcoreano de apenas 4 años, expresa la tristeza que le provocaba ser rechazado por sus padres, pues además de que sentía que no les agradaba, también dijo que se la pasaba jugando solo todo el día.

El video forma parte del programa ‘My Golden Kids’, que es un reality show producido en Corea del Sur donde padres buscan ayuda de especialistas para la educación de sus hijos, y si bien la emisión data del 2020, es que apenas se ha hecho viral mediante redes sociales.

Geum Ji Eun, nombre del menor, dijo vivir con mamá y papá, además de un hermano menor y su abuela, sin embargo, cuando le preguntaron “Quién te cae mejor?”,, se limitó a contestar “No lo sé”, para luego añadir: “Estoy solo en casa. Nadie juega conmigo”.

Respecto a su papá, el niño dijo que “da miedo cuando se enoja”, pero esperaba de él “que me llame de forma cariñosa. Espero que me llame así dulcemente”.

El momento que más ha conmovido de todo el video es cuando el pequeño Ji Eun dice sobre su mamá, “Creo que no le agrado”, para luego tomarse el rostro mientras trata de contener el llanto y agrega que no le ha dicho lo que siente a su madre porque “ella nunca me escucha”.

Aunque posteriormente en el video el menor se muestra feliz porque sus papás parecen haber tomado conciencia y se comprometen a prestarle más atención, en redes sociales no se hicieron esperar las críticas hacia esos padres de familia que no quieren y tienen desatendidos a sus hijos.