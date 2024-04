Niurka Marcos es acusada supuestamente de sacrificar perritos en rituales de santería

Un mensaje en las redes sociales acusaba a Niurka de adoptar perros con la intención de utilizarlos en rituales de santería, lo que provocó una fuerte reacción del público al ver imágenes de la vedette en un refugio de animales.

Esto desencadenó numerosos comentarios que la acusaban de sacrificar a los animales por motivos religiosos y de usar su carne como alimento.

Niurka es acusada de utlizar perritos en rituales

Las acusaciones contra Niurka se incrementaron después de la circulación de un video donde la propia artista menciona que lleva a cabo sacrificios de animales en su casa, aunque no especifica de qué tipo. Además, los usuarios en línea recordaron que en el pasado, una ex empleada de la actriz reveló que le gustaba sacrificar perros y gatos. Se ha mencionado que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando las adopciones masivas realizadas por la artista, aunque aún no hay confirmación oficial de ninguna investigación por parte de esta entidad.

¿En la santería se utilizan sacrificios de perros?

La santería es una religión que tiene sus raíces en la tradición yoruba de África Occidental y se ha mezclado con prácticas católicas en América Latina y el Caribe. En algunos casos específicos de santería, se practican sacrificios de animales como parte de ciertos rituales religiosos. Sin embargo, es importante destacar que no todos los seguidores de la santería participan en tales prácticas, y que la gran mayoría de los practicantes de esta religión condenan el maltrato animal.

En la santería, los sacrificios de animales se realizan con un propósito ritual y simbólico, y generalmente se llevan a cabo de acuerdo con estrictas normas y procedimientos establecidos por la tradición religiosa. Estos sacrificios se consideran una forma de establecer conexión espiritual con los orishas (dioses y deidades de la santería) y de obtener su favor y protección.

Es fundamental entender que las prácticas religiosas, incluidos los sacrificios de animales, son sensibles y pueden ser malinterpretadas fuera del contexto cultural y religioso adecuado. Es importante abordar estas cuestiones con respeto hacia las creencias y prácticas de quienes las siguen, y también considerar la protección y el bienestar de los animales involucrados.

¿Quién es Niurka Marcos?

Niurka Marcos es una actriz, bailarina, cantante y vedette cubana, conocida por su trabajo en la industria del entretenimiento mexicano. Nació el 25 de noviembre de 1967 en La Habana, Cuba. Saltó a la fama en México en la década de 1990, donde participó en numerosas telenovelas, programas de televisión y obras de teatro.

A lo largo de su carrera, Niurka ha sido objeto de atención mediática debido a su vida personal, sus relaciones amorosas y sus polémicas declaraciones en los medios de comunicación. Su estilo de vida extravagante y su participación en diversos escándalos han contribuido a mantenerla en el centro de la atención pública.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:CARTIER ACEPTA SU ERROR Y ENTREGARÁ A JOVEN EL PAR DE ARETES QUE COMPRÓ POR $474 PESOS, CUANDO SU VALOR REAL ES DE 632 MIL PESOS