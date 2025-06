No más ‘dulceros’ en combis de Ecatepec: Lanzan operativo contra este tipo de vendedores

Si vives en el Estado de México, seguro más de una vez te ha tocado que se suban al transporte público los dichosos “dulceros”, que por lo regular son hombres que, mediante gritos, amenazas y a veces armas, ‘obligan’ a los pasajeros a comprarles los dulces que venden. Pues para evitar que sigan operando, en el municipio de Ecatepec se lanzó un nuevo operativo que ya entró en vigor.

Autoridades supervisan de cerca el operativo Transporte Seguro

Frases como “ya se la saben”, “vengo saliendo del reclusorio”, “ya no quiero robar, pero…”, “no me ignores, si no te gusta me lo devuelves”, son clásicas de aquellos tipos que suben a las combis o unidades del transporte público de Ecatepec para supuestamente “vender” honradamente diferentes tipos de dulces. Sin embargo, en realidad aplican un ‘terrorismo mental’ con gritos y amenazas que prácticamente orilla a los usuarios a comprarles su producto o simplemente darles una moneda para no ser despojados de sus pertenencias.

Para atender esta situación, se lleva a cabo el operativo Transporte Seguro, mediante el cual elementos tanto de la policía municipal como de la Secretaría de Marina realizan revisiones aleatorias a pasajeros, únicamente hombres, que van a bordo de los diferentes medios de transporte público que hay en Ecatepec de Morelos.

La policía ya ha detenido a 21 personas que supuestamente eran 'dulceros'

En este tipo de operativos, autoridades reportan que a algunos de los supuestos ‘dulceros’ les han encontrado puntas o armas hechizas, con las cuales amenazan a los pasajeros para que les compren sus dulces.

“Ecatepec no está solo. No vamos a permitir más terrorismo mental en las unidades”, declaró la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, quien además agregó que reforzarán los operativos en colonias como Almárcigo, San Andrés de la Cañada, San Pedro Xalostoc y San Carlos, que es donde más casos así se han presentado.

Por su parte, Luis Enrique Serna García, subdirector de Tránsito Municipal, informó que, producto del operativo Transporte Seguro, se han detenido a 21 hombres, quienes presuntamente se hacen pasar por ‘dulceros’ para exigir dinero a los usuarios del transporte público de Ecatepec.

Los revisiones son únicamente a pasajeros hombres

Las avenidas donde se lograron dichas detenciones son:

Vía Morelos

Insurgentes

Palomas

Central

Nacional

San Cristóbal Centro

Altavilla

Xalostoc.

