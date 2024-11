Nuevo modus operandi para robo de celulares en el Metro de CDMX

En el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, el robo de teléfonos celulares continúa siendo un problema persistente, a pesar de las advertencias emitidas por las autoridades instando a los usuarios a proteger sus pertenencias. Los pasajeros han adoptado una actitud más cautelosa, lo que ha llevado a los delincuentes a modificar sus estrategias, abandonando el robo de carteras y teléfonos celulares en medio de las multitudes. Las autoridades han emitido alertas sobre este nuevo modus operandi en las estaciones.

Nuevo modus operandi para robo de celulares

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha emitido una alerta sobre un nuevo método de robo de celulares en el Metro CDMX. Los ladrones, que suelen dirigirse a mujeres jóvenes con objetos de valor, distraen a sus víctimas a través de conversaciones o situaciones inesperadas, a veces involucrando a niños. Este modus operandi ha resultado en el robo de dispositivos y mochilas, como le sucedió a Sashenka Solís en la estación Coyuya.

"Justamente, en el Metro Coyuya, iba a hacer transbordo hacia la Línea 5 del Metrobús. Se me acerca una señora. Me decía que iba a cambiar unos cheques, le indiqué dónde se encontraban los bancos y ella me decía que no, que unos policías, que querían que se quedarse con ese dinero. Se acercó otra señora y me empezaron hacer plática. En eso me golpean la mochila y me la cambio de lugar, en cuanto me la cambio pasa un niño y me la quita, ¡me jalaron la mochila! Lo iba alcanzar y se atravesaron unas personas y ya no pude”, cuenta Sashenka Solís.

Se advierte que los ladrones no solo roban objetos, sino que también están cortando bolsas y mochilas. Se recomienda no llevar objetos de valor a la vista y evitar cargar bultos llamativos.

Metro CDMX ante nuevo modus operandi

Guillermo Calderón, director general del Metro CDMX, anunció nuevas medidas de seguridad debido a un aumento en un nuevo tipo de robo. Se han desplegado 5,800 elementos de seguridad en las instalaciones. Aunque los robos han disminuido en comparación con años anteriores, aún existen vulnerabilidades. Con la llegada de la temporada decembrina y el aumento de dinero en circulación por aguinaldos, se reforzará la seguridad para proteger a los pasajeros.

