Nuevo spin‑off de The Big Bang Theory llega directo a HBO Max

El universo de The Big Bang Theory sigue creciendo. HBO Max acaba de aprobar un nuevo spin-off titulado Stuart Fails to Save the Universe, centrado en Stuart Bloom, el entrañable dueño de la tienda de cómics interpretado por Kevin Sussman.

¿De qué va la trama?

En esta nueva serie, Stuart rompe accidentalmente un aparato diseñado por Sheldon y Leonard, lo que desata un auténtico Armagedón multiversal. Ahora él, junto a su novia Denise (Lauren Lapkus), el geólogo Bert (Brian Posehn) y el físico Barry Kripke (John Ross Bowie), tendrá que repararlo y salvar la realidad… con ayuda de versiones alternativas de personajes clásicos.

¿Qué la hace especial?

Es la cuarta serie de la saga, después de Young Sheldon y Georgie & Mandy’s First Marriage

Se adentra en la ciencia ficción y el multiverso, algo totalmente nuevo para este universo

Chuck Lorre y Bill Prady vuelven como productores, acompañados por el guionista Zak Penn, conocido por su trabajo en Ready Player

Habrá mucho CGI, lo que representa un gran salto técnico para Lorre, quien confesó que será “radical”

¿Cuándo se estrena?

Aún no hay fecha oficial, pero se espera que llegue entre 2025 y 2026, exclusivamente en HBO Max.

Si pensabas que lo habías visto todo en el universo de The Big Bang Theory, prepárate: ahora la ciencia ficción y el caos cósmico le tocan a Stuart. Y si él no puede salvar el universo… al menos seguro nos hará reír mientras lo intenta.

