Oasis 2025: Así fue el tan esperado reencuentro de los hermanos Gallagher

La historia del britpop vivió un nuevo capítulo este viernes cuando Liam y Noel Gallagher reaparecieron juntos sobre un escenario después de 16 años de separación. El Principality Stadium de Cardiff fue testigo de una noche cargada de nostalgia, emociones y música inolvidable, marcando el arranque oficial de la reunión de Oasis.

“Manchester vibes in the area”, exclamó Liam al arrancar el show con ‘Hello’, el icónico tema que también abre el álbum 'What’s The Story (Morning Glory?)', de 1995. De inmediato, el estadio vibró con la energía de los fans que llevaban años esperando este momento. Los vasos con cerveza empezaron a volar debido a la euforia, la gente empezo a brincar y a gritar para luego entrar a tono con las melodías.

Un mensaje de alto a la guerra se hizo presente en el concierto / Especial|

Emoción, clásicos y bromas sobre los boletos

La actuación avanzó con joyas como ‘Acquiesce’, ‘Morning Glory’, ‘Cigarettes and Alcohol’ y ‘Some Might Say’. Noel Gallagher, notablemente conmovido, interpretó ‘Half The World Away’ y en un momento incluso detuvo el canto por la emoción, desatando una ovación masiva.

Por su parte, Liam no perdió el estilo y se dirigió con humor al público: “¿Se la están pasando bien?” y añadió una pulla sobre la controversia por los precios elevados: “¿Valió la pena pagar 40,000 euros por la entrada?”.

Bastó con la primera canción para que la gente explotara de emoción / AP|

Invitados y figuras en la audiencia

Antes del show principal, Richard Ashcroft, exvocalista de The Verve, prendió motores con una declaración cargada de admiración: “Me alegra mucho estar aquí con la mejor banda de rock and roll. Cuando supe que Oasis se estaba reagrupando, ¡pensé que estaba en la banda!”.

En el público estuvieron también Meg Mathews, exesposa de Noel, y su hija Anais, quienes apoyaron al músico desde las primeras filas. Según reveló un testigo al Mirror: “Ella estaba de muy buen ánimo antes del set, viendo a Richard Ashcroft con amigos”.

La presentación de los Gallagher no solo fue un concierto, sino una declaración: Oasis está de vuelta, y con ellos, la banda sonora de toda una generación. La gira continuará en otras ciudades del Reino Unido, y los fans esperan con ansias ver si esta reunión sobrevive más allá del escenario.

Los músicos se mostraron unidos, luego que en el pasado terminaran mal / AP|

Fanáticos, los más complacidos

Sin duda, la espera de Oasis valió la pena para el público que se dio cita en el Principality Stadium de Cardiff en Reino Unido, ya que empezaron a llegar desde temprano para poder tener un buen lugar, al menos para lo que compraron boleto general a nivel de cancha.

El ambiente se podía notar, todos portaban una playera con el nombre de la banda, la alegría se desbordaba en todos los rincones, nadie quería perderse ni una sola canción. Abuelos, padres, hijos y hasta nietos iban con una sola misión: gritar a todo pulmón los temas que han marcado generaciones, ya que después de 16 años era un buen pretexto para reunir a la familia.

La gira ‘Live 25’ empezó la noche de este viernes 4 de julio, ahora solo falta esperar que llegue Oasis a México, pero para eso falta esperar unos meses más.

Todo era alegría en las inmediaciones del Principality Stadium de Cardiff / AP|

