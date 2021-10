Octavio Ocaña: Difunden video de persecución previa a la muerte del actor de 'Vecinos'

Luego de que se confirmó el lamentable deceso de Octavio Ocaña, mejor conocido por su papel de 'Benito Rivers' en 'Vecinos', tras recibir un balazo mientras conducía en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, salió a la luz un video que muestra que pasó previo a la muerte del actor.

A través de redes sociales, circula un metraje que concuerda con lo adelantado por el reportero de nota roja, Carlos Jiménez, que informó que los reportes previos indicaban que Ocaña no hizo caso y continuó acelerando cuando policías de la zona le pidieron detenerse.

En el video se observa cómo Ocaña escapa de las autoridades mientras recorre varias calles antes de fallecer por disparo de arma de fuego.

La presunta persecución que hizo la policía municipal de Cuautitlán Izcalli a la camioneta de Octavio Ocaña antes de fallecer por disparo de arma de fuego. @Carloszup @anyalanis14 @liliana_sosa @rodrigoricom2 @FernandoCruzFr7 pic.twitter.com/axSQh1iujb — LUIS MANUEL ACEVEDO (@virgoacevedo700) October 30, 2021

UN PAPEL ENTRAÑABLE

Han pasado 16 años desde que el productor mexicano, Elías Solorio, presentó la serie de comedia 'Vecinos' en televisión abierta, a nivel nacional. Durante el pasado mes de junio, celebraron su onceava temporada llena de trabajo y con la unión del elenco. La Temporada 11 llegó a la pantalla el domingo 13 de junio por el canal Las Estrellas con personajes cada vez más desarrollados e involucrados en el contexto de la serie.

Benito Ríos, interpretado por Octavio Ocaña, quien comenzó siendo un "niño muy simpático" se convirtió en un joven tanto en la vida real como en la ficción.

“Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que me llamen por ni nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito”, declaró en una de sus últimas entrevistas.

