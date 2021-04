Óscar 2021: Fecha, horario y canales para ver los Premios de la Academia

La 93ra entrega anual de los Premios de la Academia es este domingo 25 de abril y en RÉCORD te presentamos algunas opciones para verlo en nuestro país.

En punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México, la ceremonia podrá sintonizarse a través de TNT, como suele ser costumbre en territorio mexicano.

Fue el 15 de marzo se dieron a conocer la lista completa de nominados a los Óscar 2021, y aquí te presentamos las mejores categorías.

MEJOR PELÍCULA

Nominadas: “The Father” (“El padre”), “Judas and the Black Messiah” (“Judas y el mesías negro”), “Mank”, “Minari”, “Nomadland”, “Promising Young Woman” (“Hermosa venganza”), “Sound of Metal” (“El sonido del metal”), “The Trial of the Chicago 7” (“El juicio de los 7 de Chicago”).

MEJOR ACTRIZ

Nominadas: Carey Mulligan, “Promising Young Woman”; Frances McDormand, “Nomadland”; Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom” (“La madre del blues”); Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman” (“Fragmentos de una mujer”); Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday” (“Los Estados Unidos contra Billie Holiday”).

MEJOR ACTOR

Nominados: Riz Ahmed, “Sound of Metal”; Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”; Anthony Hopkins, “The Father”; Gary Oldman, “Mank”; Steven Yeun, “Minari”.

