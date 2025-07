Ovidio Guzmán firma acuerdo para declararse culpable en Estados Unidos

Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, solicitó formalmente declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos, al firmar un documento que manifiesta su intención de aceptar los cargos en el Distrito Norte de Illinois, donde actualmente permanece detenido. La petición también incluye su decisión de renunciar al juicio que enfrenta en el Distrito Este de Nueva York.

De acuerdo con el expediente oficial, la declaración fue firmada por el propio Ovidio Guzmán el 30 de junio de 2025 a las 10:37 a. m. (hora local), y validada por fiscales federales de ambos distritos.

“Deseo declararme culpable del delito imputado, consentir en que el caso sea resuelto en el Distrito Norte de Illinois, en el cual me encuentro detenido, y renunciar al juicio en el Distrito antes mencionado”.

El documento fue presentado ante la Corte Federal en Chicago y forma parte de una estrategia legal para centralizar el procedimiento judicial y avanzar en la negociación de un posible acuerdo con la fiscalía estadounidense. Con esta declaración, Ovidio Guzmán acepta resolver su situación jurídica únicamente en Illinois, donde se le imputan delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

La defensa del acusado, encabezada por el abogado Jeffrey Lichtman, indicó que el proceso de negociación sigue en curso y que las partes podrían presentar los términos de un acuerdo final en los próximos días.

A new court filing signed by El Chapo's son Ovidio Guzmán López shows he is proceeding with his guilty plea in the Northern District of Illinois, a deal that will also resolve his pending case in New York's Southern District pic.twitter.com/j9m8FzFB62

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 1, 2025