¿Cuál era el final alternativo de El juego del calamar 3? Esto reveló su creador

La tercera entrega de "El juego del calamar" pudo haber cerrado con un tono completamente distinto. Así lo reveló Hwang Dong-hyuk, creador de la exitosa producción surcoreana de Netflix, en una entrevista exclusiva con el medio especializado Variety, donde confirmó que se grabó un final alternativo para el protagonista Gi-hun.

En esta versión, el personaje interpretado por Lee Jung-jae decidía dejar atrás la confrontación con la organización de los juegos y reencontrarse con su hija.

“En este final alternativo, Gi-hun subía al avión y se iba. Estaba con su hija. La cámara se acercaba lentamente a su rostro mientras la voz del reclutador sonaba, y luego corte a negro”.

La escena fue considerada como cierre definitivo del arco emocional del personaje, pero finalmente fue desechada en favor de un enfoque más crítico y abierto.

Según explicó Dong-hyuk a Variety, mantener la escena en la que Gi-hun no sube al avión fue una decisión deliberada para enfatizar su transformación ideológica y su nueva postura frente al sistema que lo destruyó.

“La historia no terminaba ahí. Queríamos mostrar que Gi-hun ya no era la misma persona. El hecho de que no suba al avión es una declaración de que no va a quedarse callado”.

Este desenlace, que se convirtió en el canon oficial de la serie, apunta a un posible regreso del personaje en una cuarta temporada, ahora como alguien dispuesto a enfrentar a los responsables del juego.

El creador también confirmó que la versión alternativa sí fue filmada durante la producción de la tercera temporada, pero que no está contemplado su lanzamiento inmediato:

“Existe. Está grabado. Tal vez en algún momento lo mostremos, pero por ahora forma parte del proceso creativo”.

