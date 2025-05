Papá de Octavio Ocaña rompe el silencio y defiende a Nerea González tras escándalo familiar

Continúan las polémicas dentro del entorno familiar del actor fallecido, Octavio Ocaña, no solo por la separación de sus padres, sino también por las recientes declaraciones de su madre Ana Lucía Ocaña, sobre la ex pareja de su hijo. ¡Te contamos todos los detalles!

Las polémicas declaraciones de Ana Lucía Ocaña

Ana Lucía confirmó a través de una entrevista su separación de Octavio Pérez, además de arremeter en contra de la ex pareja de su hijo, Nerea González, asegurando que, la joven decidió interrumpir un embarazo. “Nerea en su momento estuvo embarazada de Octavio. No quiso tener el hijo y se lo sacó”. afirmó Lucía Ocaña.

Nerea González responde tras las declaraciones de Lucía Ocaña

Las declaraciones de Ana Lucía Ocaña, causaron que las redes sociales se llenaran de comentarios negativos hacía ambas mujeres, por lo que la joven decidió responder a través de un video publicado en sus redes sociales. "Acaban de hacer público algo que me duele. Me siento humillada, traicionada. Es un tema que, sí se mantuvo en privado durante cuatro años, fue por algo. Era una decisión de Octavio y mía, algo íntimo", dijo a través de sus redes sociales.

¿Octavio Peréz defiende a Nerea Gónzalez tras la polémica?

Con información de Tv Azteca, Octavio Peréz, padre del actor, se pronunció al respecto mediante un mensaje de texto, asegurando que no emitirá ninguna opinión acerca del aborto de Nerea González."No tengo nada que opinar. A esa muchacha la quiero mucho por mi hijo, la quiero y la querré siempre. Para mí, ha sido lo mejor que le pasó a mi hijo". Señaló el padre de Octavio.

La reacción en las redes sociales

Los internautas no desaprovecharon la oportunidad de pronunciarse al respecto, algunos apoyando a la madre de Octavio, sin embargo, otros han mostrado su empatía con Nerea Gónzalez. “Ay, no esa mujer ha sufrido mucho, perdió a su hijo y después esto”, “Creo que la madre no debió hablar sobre un tema que no les correspondía”, “Todos somos libres de tomar nuestra propias decisiones”. “Esta familia está muy rota, ojalá pronto encuentren paz”. Son los comentarios que podemos encontrar en redes sociales

Hasta el momento, Ana Lucía Ocaña, no se ha pronunciado sobre el video publicado por Nerea González, quien continúa destapando historias desgarradoras sobre la familia Ocaña.

