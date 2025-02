Papa Francisco sufre crisis respiratoria; está en estado crítico

El papa Francisco se encontraba en condición delicada este sábado tras sufrir una larga crisis respiratoria asmática que requirió altos flujos de oxígeno, informó el Vaticano.

El pontífice, que ha estado hospitalizado durante una semana con una infección pulmonar compleja, también recibió transfusiones de sangre después de que las pruebas mostraran una condición asociada con la anemia, dijo la Iglesia en una actualización tardía.

El papa ha estado internado en más de tres ocasiones / Redes Sociales|

“El Santo Padre continúa alerta y ha pasado el día en un sillón aunque con más dolor que ayer. Por el momento el pronóstico es reservado”, dice el comunicado.

Médico veían poco avance a su salud

A penas el viernes, los médicos confirmaban que el pontífice tenía una compleja infección respiratoria que no ponía en riesgo su vida, aunque no estaba fuera de peligro.

El papa continúa internado en el hospital Gemelli de Roma / Redes Sociales|

El líder de la Iglesia Católica, de 88 años, cumplía su primera semana en el hospital luchando contra una neumonía en ambos pulmones junto con una infección bacteriana, viral y fúngica.

Los médicos del argentino ofrecieron su primera actualización en persona sobre la condición del papa, afirmando que permanecerá en el hospital Gemelli de Roma al menos hasta la próxima semana. El papa recibe ocasionalmente oxígeno suplementario cuando lo necesita y responde bien a la terapia farmacológica reforzada que recibe, dijeron.

El papa Francisco aceptó que la está pasando mal / Redes Sociales|

