Payaso Loquillo denuncia negligencia tras accidente vial: “No me voy a quedar callado”

El 'Payaso Loquillo' se volvió tendencia en redes sociales tras denunciar que sufrió un accidente vial que dañó gravemente su famoso automóvil.

El payaso se volvió tendencia en redes sociales. / X |

En un video, el payaso relató que mientras conducía, otro auto lo chocó por detrás, causando daños significativos. El conductor responsable reportó el accidente a su aseguradora, pero tras una breve conversación con el ajustador de Quálitas, ambos abandonaron el lugar sin asumir responsabilidad ni ofrecer explicaciones.

‘Loquillo’ mostró su indignación ante la situación y afirmó que no permitirá que se ignore el hecho.“No me voy a quedar callado en esta situación" . El comediante documentó en video un incidente en el que tuvo que pagar de su propio bolsillo el traslado de su vehículo con una grúa, ya que no recibió ayuda del responsable ni de la aseguradora.

El caso ha generado indignación entre los seguidores, quienes exigen una respuesta de la aseguradora involucrada. En redes sociales, se critica la falta de ética del ajustador y la irresponsabilidad del conductor que huyó.

