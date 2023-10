El conocido presentador de televisión y periodista de espectáculos, Pepillo Origel, ha hecho una sorprendente confesión en una reciente entrevista, pues admitió estar enamorado de una persona que es 46 años menor que él.

“Lo que pasa es que conocí a alguien en Madrid y me encantó sentir lo que hacía mil años que no sentía, así, te lo juro. Digo, ya no tengo edad de estarme enamorando ni de andar haciendo esto ni nada, pero me encontré una persona que realmente vale mucho la pena”, declaró en entrevista con Matilde Obregón.

El presentado de televisión agregó que lo que ha obstaculizado que la relación avance es que dicha persona vive en Dubái, además de que la edad es un factor, pues tiene 46 años menos que él.

“En Dubái vive, pero vamos a ver qué pasa. (Tiene) 30 (años). Como diría María Félix: ‘Para vieja, yo’”, señaló.

También mencionó que no está preparado para revelar detalles, incluso se reservó su nombre, pues durante sus años en el medio artístico, se ha rumorado en muchas ocasiones que Juan José ha tenido varias parejas e incluso algunos famosos.



