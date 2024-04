¿Perdieron su ojo de venado? A Caifanes les robaron sus boletos para el Auditorio Nacional

A dos días de que Caifanes se presente en el Auditorio Nacional, el grupo ha denunciado que le robaron unos boletos que eran para los invitados de las fechas del 19 y 20 de abril.

De acuerdo con el grupo de rock, ayer mandaron por medio de un Uber las entradas de Tlalpan a Coyoacán, pero nunca llegaron a su destino y señalaron al conductor de robo.

“El conductor marco la entrega y desapareció. Hemos contactado a Uber desde anoche y no tenemos ninguna respuesta, excepto que no han podido localizar a su conductor”, mencionaron.

Caifanes cancela boletos para el Auditorio Nacional

La banda integrada por Saúl Hernández, Alfonso André y Diego Herrera explicaron por medio de un comunicado que ya levantaron la denuncia ante el Ministerio Público y que también anularon las cortesías.

“Ticketmaster ya anuló esos boletos y no servirán para tener acceso al Auditorio. Este aviso es para que no se dejen engañar por nadie. El evento está Sold Out. Si alguien les ofrece boletos, por favor fíjense en el costo impreso en el boleto para saber si son los robados o no”, expusieron.

Caifanes ya habían mandado boletos por Uber

Antes los hechos, sus seguidores cuestionaron a Caifanes del por qué mandaron los boletos por medio de un Uber: “También ustedes, no mamen, cómo se les ocurre”, fue el reclamo.

"Hemos trabajado con Uber en muchas ocasiones y jamás habíamos tenido problema”, respondieron los músicos por su cuenta de X, antes Twitter.

