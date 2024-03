Periodista de Grupo Fórmula es despedida tras ser exhibida en 'La Mañanera' de AMLO

En ‘La Mañanera’ de este miércoles, dentro de la sección ‘Quién es Quién en las Mentiras’, se exhibió un chat de WhatsApp donde presuntamente se pretende crear campañas de tendencia negativa en X, antes Twitter, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La presentadora de la sección Elizabeth García Vilchis expuso un reportaje donde se dice que el chat pertenece a la Sociedad Civil México, el cual es según administrado por la exdiputada del PAN, Ana Lucía Media y la periodista Laura Brugés, y que ambas reciben fuertes cantidades de dinero del empresario Claudio X. González.

Reportera Laura Brugés acusa despido injustificado de Grupo Formula

La periodista Laura Brugés explicó en un comunicado que después de que fue nombrada en la conferencia del Presidente fue despedida injustificadamente de su puesto en Grupo Fórmula por disque administrar el chat.

"En el transcurso de esta misma mañana, fui citada de forma sorpresiva a las instalaciones de Grupo Fórmula bajo engaños. Cabe mencionar que desde el día anterior, se me había asignado la cobertura de las actividades del Senado a partir de las 10:00 horas. Al llegar a las oficinas de Grupo Fórmula, fui abordada por la directora de Recursos Humanos, quien portaba unas hojas con el cálculo de mi liquidación. Al cuestionar el motivo, me informó que mi jefe directo, Ricardo Muñoz, solicitó mi "desvinculación" de la empresa, según sus propias palabras”, explicó.

Periodista rechaza despido de Grupo Fórmula

La reportera detalló que su despido es injustificado por lo que no firmó ningún documento así que fue despojada de su identificación de la empresa sin notificar al sindicato.

“Este proceder, caracterizado por un acto de autoritarismo, me privaron de la posibilidad de defenderme, vulnerando tanto mis derechos laborales como humanos, sin brindarme la oportunidad de presentar una réplica. Me sorprendió enormemente esta conducta, ya que no refleja los valores de Grupo Fórmula. Lamentablemente, en nuestra nación, expresar libremente nuestras opiniones y pensamientos conlleva un alto costo. No permitir que nadie, sea el Estado o un superior jerárquico, nos agreda tiene sus consecuencias, las cuales estoy experimentando en este momento. Y esto tiene un precio, pues la libertad de expresión y la dignidad son principios que lamentablemente se han desvirtuado en nuestra sociedad”, expuso.

Laura Brugés pide pruebas de que recibe dinero

Tras su misiva, Laura Brugés explicó que su pertenencia al chat donde se le menciona es uno de tantos a los que ella dice acceder para recolectar información, más no para atacar al Presidente.

“Un día que soy bot árabe, al otro bot pakistaní, hoy amanecí con que soy una perversa operadora de Claudio X en chats de WhatsApp. Es un chat en el que me agregaron, como en los múltiples chats que estoy de varios partidos, lo permití para monitorear el desarrollo de las campañas políticas y hacia dónde va la conversación. Pero no sabía que era un delito estar uno. ¡Los reto a que si tienen pruebas de que yo recibo dinero me lo demuestren! Porque eso se llama calumnia y daño moral”, finalizó.



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PROTESTAN CONTRA LA GOBERNADORA LAYDA SANSORES POR NO DESTITUIR A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD