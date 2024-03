AMLO ve guerra sucia ante portazo de normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “vulgar acto de provocación” el derribe de la puerta de Palacio Nacional por parte de normalistas de Ayotzinapa.

Cabe recodar, que el pasado miércoles protestantes de los 43 estudiantes desaparecidos tomaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para derribar la entrada del recinto del Centro Histórico.

“Están nuestros adversarios desesperados, y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer”, expuso.

AMLO asegura que hay “mano negra” en reacción de estudiantes

En su tradicional ‘Mañanera’ pero ahora desde las instalaciones del 77 Batallón de Infantería de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el Jefe del Ejecutivo afirmó que hay mano negra es los actos vandálicos de ayer en la CDMX.

“Al difundir tanto un hecho de esa naturaleza nos ayuda a que la gente, que ya tiene mucha consciencia, advierta de que en estas acciones hay mano negra, que son actos de provocación, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación”, aseveró.

AMLO no presentará denuncia contra normalistas

El Presidente aseguró que grupos conservadores de derecha y hasta partidos políticos están en contra de la transformación de su gobierno pero ni así caerá en provocación alguna.

Además, López Obrador declaró que no pondrá denuncia por los hechos de ayer, ya que la demanda de los estudiantes es válida, pero sí quiere saber qué grupos pueden estar detrás de ellos, pues duda que los manifestantes sean estudiantes.

“Hay bastantes imágenes, ahora la vida pública es más publica, no sé si sea cierto, pero ayer estaba viendo una foto de los estudiantes y no se sí sean estudiantes, pero todos con tenis nuevecitos, no diré la marca para no hacer propaganda, pero tenis nuevecitos, quiero saber quién pompó, vamos a saber cómo estuvo”, finalizó.

