¿Persona con transnacionalidad? Colombiana se siente francesa, pero no habla francés ni ha visitado ese país

Primero fueron los transgénero, recién surgieron los transedad y ahora parece que hay un nuevo concepto, las personas con transnacionalidad o al menos así se catalogó una chica colombiana, quien dijo sentirse francesa, pese a que nunca ha visitado Francia y tampoco sabe hablar francés, haciéndose viral en redes sociales.

Fue en una entrevista hecha hace un tiempo por el tiktoker @crisnorway, pero que recién retomó fuerza, en la que una chica de origen colombiano saltó a la fama luego de mencionar que trata de ocultar su acento, pues ella se considera una persona transnacional que se identifica plenamente con el país de Francia y no con Colombia.

“Existimos las personas transnacionalidad. Somos las personas que nacimos en un lugar y nos sentimos identificadas con otra nacionalidad distinta a la de su país de origen. Yo nací en Colombia, pero yo me siento francesa, me visto como una francesa, llevo mi vida como una francesa, no tengo ningún vínculo con Colombia, trato de neutralizar mi acento porque no me siento colombiana. No hablo francés y no he estado en Francia”, comentó segura de sí mismo la colombiana.

Este clip ya se ha hecho viral, desatando cualquier cantidad de críticas hacia la chica e incluso varios comentarios sarcásticos de otros usuarios que revelaron sentirse de una forma diferente de la que son.

“Me siento transmillonario, pero no tengo plata…”; “Yo soy trans-económico….tengo gustos de millonario pero mi ingreso es de clase media”; “Nací en México pero con mi estado económico actual me identifico como argentino”, fueron algunas de las respuestas en redes sociales al video de la chica ‘francesa’.

