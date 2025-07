Pluribus: fecha de estreno, reparto y tráiler de la nueva serie del creador de Breaking Bad

El hombre detrás de dos de las series más impactantes de la televisión, Breaking Bad y Better Call Saul, está de regreso. Vince Gilligan prepara su siguiente gran apuesta: Pluribus, una producción original de Apple TV+ que mezcla ciencia ficción, drama y un concepto tan inquietante como intrigante: “La persona más miserable de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad”.

La serie —también llamada Happiness Is Contagious— fue anunciada de forma discreta bajo el título provisional Untitled Vince Gilligan Apple TV+ Series, desatando la curiosidad entre fans del universo de 'Walter White'. Lo más impactante: Pluribus ya fue renovada para una segunda temporada antes siquiera de estrenar su primera.

Un teaser desconcertante y un protagonista familiar

El primer vistazo a Pluribus no ofrece respuestas, pero sí muchas preguntas. En el teaser, una mujer vestida de rosa lame una por una las donas de una caja en una escuela vacía. Sobre la caja hay un letrero que dice “help yourself” (sírvase usted mismo). Nada más. Nada menos. Pero la escena apunta a una historia incómoda, excéntrica y con tintes oscuros.

Rhea Seehorn, reconocida por su papel como 'Kim Wexler', regresa de la mano de Gilligan como protagonista principal. La acompañan Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor y Samba Schutte. El director promete una historia sin crimen ni metanfetaminas, pero con un giro radical desde el primer episodio: “Es el mundo moderno, el mundo en el que vivimos, pero cambia muy abruptamente”.

¿Cuándo se estrena Pluribus y dónde verla?

La serie tendrá nueve episodios. Los dos primeros se estrenarán el 7 de noviembre en Apple TV+, y el resto se publicarán cada viernes hasta el 26 de diciembre. Es decir, un cierre navideño para lo que promete ser uno de los shows más comentados del año.

"Pluribus es una serie original que rompe con el género, en la que la persona más miserable de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad”, adelanta Apple TV+ sobre su historia. Por ahora, los detalles de la trama siguen bajo llave, pero el mensaje parece claro: en esta serie, la felicidad podría ser la nueva amenaza.

