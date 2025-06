Polémica en la serie de Chespirito: cambian el nombre de Florinda Meza y te decimos por qué

Este 5 de junio se estrenará la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, basada en la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, uno de los grandes misterios que ya han surgido es por qué se cambió el nombre al personaje de Florinda Meza, viuda del actor.

Producida por la plataforma de streaming MAX y con el visto bueno de Roberto Gómez Fernández, hijo de Gómez Bolaños, esta serie biográfica constará de ocho capítulos en los que se contará cómo fue la vida del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, así como la relación con sus compañeros de programa e incluso el romance que tuvo con Florinda Meza, que se cree pudo haber iniciado cuando el actor y comediante seguía casado con su primera esposa.

Florinda Meza, viuda de Chespirito, no autorizó esta serie/IG: @florindamezach1|

Respecto al personaje inspirado en Florinda Meza, quien en las producciones de Gómez Bolaños dio vida a Doña Florinda y a La Chimoltrufia, no llevará su nombre y en su lugar se le identificará como Margarita Ruíz, siendo interpretada por la actriz Bárbara López.

¿Por qué le cambiaron el nombre a Doña Florinda?

La razón por la cual el personaje inspirado en Florinda Meza llevará otro nombre es porque la viuda de Roberto Gómez Bolaños no autorizó esta producción, e incluso en abril pasado emitió un comunicado en el cual advertía su descontento por la bioserie.

El personaje no se llamará Doña Florinda, sino Margarita Ruíz/MAX |

“No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando. Nunca hubiera querido ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida. Lo que se está haciendo es otra cosa, que no es demandar”, se lee en ese comunicado.

A ello se suman recientes declaraciones en las que reiteró su descontento con la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, sin embargo, aceptó que la va a ver.

“No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho”, agregó.

¿Quién es quién en la nueva serie de Chespirito?

La serie “Chespirito: Sin querer queriendo” será protagonizada por Pablo Cruz Guerrero, quien dará vida a Roberto Gómez Bolaños, pero también contará con un elenco encargado de personificar a los otros actores y actrices que formaron parte del éxito de Chespirito.

El Chavo del 8 y las demás producciones de Chespirito son históricas en la TV/Televisa |

Elenco de “Chespirito: Sin querer queriendo”

Roberto Gómez Bolaños: Pablo Cruz Guerrero

Margarita Ruíz (Florinda Meza): Bárbara López

Angelines Fernández: Andrea Noli

Ramón Valdés: Miguel Islas

Rubén Aguirre: Arturo Barba

Édgar Vivar: Eugenio Bartilotti

María Antonieta de las Nieves: Paola Montes de Oca

Roberto Gómez Fernández: Ilian Emilio Gallea Ballesteros

Graciela Fernández: Paulina Dávila.

