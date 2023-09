Polémico Video: Padre impide acceso de mujer transgénero al baño de su hija pequeña

En Twitter, un video ha generado una intensa polémica entre los internautas después de que un padre impidiera que una mujer transgénero entrara al mismo baño donde se encontraba su hija pequeña.

El video en cuestión ha causado controversia debido a la confrontación entre el padre y la persona transgénero, en la que se discute acaloradamente sobre si esta última puede ingresar al baño donde se encuentra la niña.

La mujer transgénero en cuestión, claramente identificable por su cabello largo y claro, así como su atuendo compuesto por un short de mezclilla y una playera, intenta acceder al baño, momento en el cual el padre interviene.

"Mi hija está dentro de ese baño, y ningún hombre puede entrar allí", le dice firmemente el padre a la mujer transgénero.

Sin embargo, la mujer transgénero sostiene que no es un hombre y afirma haber nacido intersexual, pero el padre rechaza esta afirmación, insistiendo en que debería comportarse como un hombre.

El video ha generado una amplia variedad de comentarios y ha dado lugar a un intenso debate en las redes sociales. Algunos usuarios han expresado su apoyo al padre por su decisión de proteger a su hija, mientras que otros han defendido el derecho de la mujer transgénero a acceder al baño que corresponda con su identidad de género.

Entre los comentarios se pueden leer opiniones como: "Hasta se portó bien el papá, yo también lo habría hecho...", "La seguridad de la niña es lo primero, no lo habría dejado entrar", "Me parece que el padre hizo lo correcto", "Yo habría actuado de la misma manera, no puedo dejar a mi hija sola con un desconocido".

