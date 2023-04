¿Por qué Danna Paola y Katy Perry se tomaron una fotografía juntas?

A través de un video, Danna Paola, al borde de las lágrimas, contó que asistió al espectáculo de Katy Perry en Las Vegas y tuvo la oportunidad de conocerla y tomarse una fotografía con ella.

Según relató Danna, el momento fue muy emocionante para ella, ya que la cantante la reconoció: "Me quedé perpleja, le dije: 'wey, eres mi inspiración. No dije wey... le dije eres una gran inspiración para mí. Ella me dijo, oh, eres una artista, te recuerdo'".

Más tarde, la intérprete mexicana compartió la fotografía en sus redes, en donde reiteró que Perry es un gran ídolo e inspiración.

¿HABRÁ COLABORACIÓN?

La convivencia y la foto no fue todo, ya que después Katy Perry comenzó a seguir a Danna en su cuenta de Instagram, situación que despierta emoción entre los fans de ambas cantantes.

