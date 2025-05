¿Por qué la familia de Ovidio Guzmán entró libremente a EE.UU.? Harfuch explica el motivo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que 17 familiares de Ovidio Guzmán, entre ellos su madre, Griselda López Pérez, cruzaron la frontera hacia Estados Unidos el 9 de mayo de 2025, como parte de un acuerdo de colaboración judicial entre el narcotraficante y el Departamento de Justicia estadounidense.

"Ovidio Guzmán como lo vimos todos en las noticias, comienza una negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y es evidente que al estar su familia yéndose a Estados Unidos, pues es por esta negociación o criterio de oportunidad que el propio Departamento de Justicia le da", señaló el funcionario.

El funcionario también señaló la importancia de que Estados Unidos comparta información con la Fiscalía General de la República (FGR), dado que fue México quien llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán.

"No, no eran objetivos. La familia que se fue no era objetivo ni eran juzgados por las autoridades mexicanas".

La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado de manera formal a Estados Unidos que aclare si los familiares de Guzmán cruzaron la frontera de manera legal, enfatizando la importancia de mantener una comunicación judicial efectiva entre ambos países.

El exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, explicó que la protección a la familia es una medida preventiva derivada del acuerdo de colaboración, pues “si empezaba a colaborar con el gobierno y sus familiares seguían en Sinaloa, seguramente los iban a matar”.

Este episodio se da en medio de un clima tenso en el Cártel de Sinaloa, dividido entre la facción de "Los Chapitos" y el grupo de Ismael "El Mayo" Zambada, tras la entrega de Ovidio a las autoridades estadounidenses.

